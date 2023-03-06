South China Morning Post: в Байдена вселился трусливый дух героя китайской легенды

Поведение администрации президента США Джо Байдена в вопросе диверсии на «Северных потоках» напоминает китайскую легенду о трусливом чиновнике, считает колумнист издания South China Morning Post Чжоу Сяомин.

В статье журналист рассказал, что по легенде чиновник Е Гун очень любил драконов и украсил их изображениями весь свой дом. Однако когда один из драконов решил лично его навестить, чиновник испугался и в страхе убежал. «На самом деле, Е Гуну больше нравились изображения драконов, нежели чем сами драконы», — указал Чжоу Сяомин.

По его словам, администрация американского лидера ведет себя таким же образом, интересуясь расследованиями, которые касаются других, но при этом избегают разбирательств, связанных с ними самими. «Особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки», — добавил колумнист.

Он напомнил, что США активно обвиняли Россию в причастности к взрывам на газопроводах. Однако, указал Чжоу Сяомин, в своем недавнем расследовании журналист Сеймур Херш уличил Вашингтон в организации диверсии, что в администрации американского президента назвали «полной фикцией».

Также он отметил, что Вашингтон выступает против того, чтобы расследованием произошедшего занималась ООН. По мнению обозревателя, подобная позиция свидетельствует о том, что Вашингтону есть что скрывать.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки». По его версии, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.