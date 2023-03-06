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03:36, 6 марта 2023Мир

В Венгрии заявили о неэффективности решений ЕС по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: завершить конфликт на Украине способно только прекращение огня
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил о неэффективности принимаемых Евросоюзом (ЕС) решений для урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает телеканал SVT.

«Мне кажется, что "решения", которые мы пытались найти в Европе, просто не сработали, потому что мы слишком увлеклись военным менталитетом», — считает Сийярто. Он подчеркнул, что конфликт удастся урегулировать только когда прекратятся убийства людей. Для этого, отметил министр, необходимо заключить соглашение о прекращении огня.

Глава ведомства также прокомментировал отказ Будапешта поставлять оружие Киеву. Он пояснил, что Венгрия не хочет стимулировать дальнейшее кровопролитие. «Мы не посылаем оружие, мы продолжаем выступать за мир», — указал Сийярто.

Ранее венгерский министр предложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу выступить в роли посредника в урегулировании украинского конфликта. По мнению Сийярто, организация является лучшим каналом связи для общения противоборствующих сторон.

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Варвара Кузьмина
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