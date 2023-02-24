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13:36, 24 февраля 2023Мир

В Венгрии предложили ООН роль посредника в украинском конфликте

Глава МИД Венгрии предложил ООН стать каналом связи сторон украинского конфликта
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Mike Segar / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу стать посредником в урегулировании украинского конфликта. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС.

По словам министра, об этом он попросил главу ООН в ходе встречи в Нью-Йорке во время спецсессии по Украине. Дипломатия, по словам Сийярто, может прийти на смену военному конфликту, только если стороны готовы к переговорам, для чего необходимы каналы связи, лучшим из которых является ООН, которая и была создана для общения противоборствующих сторон.

«Я попросил генерального секретаря, чтобы ООН смогла стать посредником или платформой для дискуссий в целях прекращения войны», — заявил Сийярто.

Ранее 24 февраля сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто предложил снять санкции ЕС с 9 российских бизнесменов.

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Владимир Седов
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