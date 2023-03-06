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12:22, 6 марта 2023Ценности

Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»

Анна Седокова ответила на критику внешности в сети словами «мне не стыдно за свое тело»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова ответила на критику внешности в интернете словами «я жирная». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Исполнительница рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что в сеть выложили ее неудачное фото четырехмесячной давности, осудив фигуру. В свою очередь певица прокомментировала ситуацию в Telegram, отметив, что действительно борется с лишним весом. «Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка, когда я поправляюсь даже на килограмм, у меня появляется животик», — заявила она.

В то же время звезда указала, что стыдно должно быть не ей, а тем кто распространяет подобные снимки и поддерживает осуждение людей из-за внешности. «У нас миллионы женщин не имеют совершенных форм. И что? От этого они перестают быть прекрасными и желанными? Нет, категорический нет! А за свое тело мне не стыдно и никогда больше не будет!» — заключила Седокова.

В январе Анна Седокова показала лицо без макияжа. 40-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха, на котором она позирует в море в сплошном купальнике, оформленном красно-белыми вертикальными полосами.

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Карина Черных
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