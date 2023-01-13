Российская певица Анна Седокова показала лицо без макияжа на отдыхе

Российская певица Анна Седокова показала лицо без макияжа. Соответствующее фото появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха, на котором она позирует в море в слитном купальнике, оформленном красно-белыми вертикальными полосами. При этом на размещенном кадре видно, что поп-исполнительница решила отказаться от косметики. Также она распустила свои волосы и уложила их назад.

«Как говорится, Long time no see», — подписала артистка публикацию.

В декабре 2022 года Седокова записала видеоролик в честь своего 40-летия. Знаменитость прошлась по улице Парижа в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняли лакированные туфли на шпильке. «С днем рождения сильную девочку, которую я знаю. Меня. (...). Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — гласила подпись в описании к посту.