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09:32, 13 января 2023Ценности

Седокова показала лицо без макияжа

Российская певица Анна Седокова показала лицо без макияжа на отдыхе

Фото: @annasedokova

Российская певица Анна Седокова показала лицо без макияжа. Соответствующее фото появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха, на котором она позирует в море в слитном купальнике, оформленном красно-белыми вертикальными полосами. При этом на размещенном кадре видно, что поп-исполнительница решила отказаться от косметики. Также она распустила свои волосы и уложила их назад.

«Как говорится, Long time no see», — подписала артистка публикацию.

В декабре 2022 года Седокова записала видеоролик в честь своего 40-летия. Знаменитость прошлась по улице Парижа в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняли лакированные туфли на шпильке. «С днем рождения сильную девочку, которую я знаю. Меня. (...). Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — гласила подпись в описании к посту.

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Мария Винар
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