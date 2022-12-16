Седокова прошлась по Парижу в бикини и шубе в честь 40-летия

Певица Анна Седокова прошлась по Парижу в бикини и леопардовой шубе в честь 40-летия

Российская певица Анна Седокова прошлась по Парижу в откровенном образе в честь своего 40-летия. Соотвествующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, знаменитость разместила ролик, в котором она прогуливается по улице в бикини черного цвета и леопардовой шубе нараспашку. Ее образ дополняют лакированные туфли на шпильке. При этом Седокова сделала легкий макияж с акцентом на глаза и губы, а волосы распустила и уложила в локоны.

«С днем рождения сильную девочку, которую я знаю. Меня. (...). Сегодня я живу так, как чувствую, потому что всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — подписала поп-исполнительница публикацию, которая набрала более 32 тысяч лайков.

Ранее Анна Седокова посетила торжество в честь годовщины свадьбы рэпера Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой в откровенном наряде с глубоким декольте. Бывшая солистка «ВИА Гры» вышла в свет в ярко-розовом латексном платье и черных перчатках из того же материала. При этом наряд частично обнажил ее грудь.