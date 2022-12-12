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20:40, 12 декабря 2022Ценности

Седокова пришла на годовщину свадьбы Джигана в латексном платье с декольте

Певица Анна Седокова посетила годовщину свадьбы рэпера Джигана в латексном платье
Анна Седокова

Анна Седокова. Кадр: страница Оксаны Самойловой во «ВКонтакте»

Российская певица Анна Седокова посетила торжество в честь годовщины свадьбы рэпера Джигана и бизнесвумен Оксаны Самойловой в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие кадры появились во время онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте».

Бывшая солистка «ВИА Гры» вышла в свет в ярко-розовом латексном платье и черных перчатках из того же материала. При этом наряд частично обнажил ее грудь. Знаменитость дополнила образ украшениями и ярким макияжем.

В понедельник, 12 декабря, состоялось празднование десятой годовщины заключения брака Самойловой и Джигана. Известно, что на мероприятие приглашены около 200 гостей. Ведущими события, за которым поклонники смогли наблюдать в онлайн-режиме с помощью 16 телекамер, стали звезды шоу «Импровизация».

Ранее в декабре жена Джигана рассказала, что вес платья для торжества составил 13 килограммов. Перед этим она возмутилась ценой печати пригласительных на семейный праздник, за каждый экземпляр которых потребовали 5000 рублей.

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Екатерина Ештокина
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