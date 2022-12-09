Свадебное платье Оксаны Самойловой оказалось 13-килограммовым

Платье Самойловой для празднования годовщины с мужем Джиганом оказалось 13-килограммовым

Российская предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла вес платья, которое она выбрала для празднования годовщины свадьбы с мужем, рэпером Джиганом. На эту тему она высказалась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость показала чехол с подвенечным нарядом и раскрыла подробности дизайна вещи. По словам бизнесвумен, оказалось, что вес ее главного платья составил 13 килограммов, а вместе с фатой — 15. «Приехали мои платья. Я их еще даже не раскрывала. Но хочу взвесить, потому что их было тяжело нести. Как я буду ходить, интересно», — посетовала она.

Ранее в декабре Самойлова также похвасталась, что дизайнер платья ее мечты, стоимость которого составляет 2,5 миллиона рублей, решил безвозмездно предоставить его для торжества.

В то же время в ноябре супруга Джигана возмутилась ценой печати пригласительных на годовщину свадьбы. Она отметила, что один экземпляр стоит 5 тысяч рублей. Однако, по ее словам, ей придется потратить миллион рублей, поскольку церемонию посетят 200 человек.