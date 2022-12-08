Самойлова рассказала о платье за 2 миллиона рублей на годовщину свадьбы с мужем

Оксане Самойловой подарили платье за 2,5 миллиона рублей на годовщину свадьбы с Джиганом

Российской предпринимательнице Оксане Самойловой подарили платье на годовщину свадьбы с мужем, рэпером Джиганом, за миллионы рублей. Соответствующая информация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Блогерша рассказала, что она объездила половину свадебных салонов в Москве, но ничего не смогла выбрать. В связи с этим инфлюэнсерша решила изучить аккаунты дизайнеров в соцсетях и нашла наряд, который ей понравился. По ее словам, она не посмотрела, какому мастеру принадлежит данное платье, и просто сохранила его в «подборку», надеясь, что она сможет создать такое же со своей швеей.

Однако на следующий день помощница Самойловой сообщила, что дизайнер платья связался с ней и заявил о своем желании подарить его. «Это была история о том, как мне подарили платье мечты за 2,5 миллиона рублей», — сказала она и отметила, что изделие украшено небольшими хрустальными кристаллами.

В ноябре Оксана Самойлова возмутилась ценой печати пригласительных на годовщину свадьбы с рэпером Джиганом. Она отметила, что один экземпляр стоит 5 тысяч рублей. Однако, по ее словам, ей придется потратить миллион рублей, поскольку церемонию посетят 200 человек.