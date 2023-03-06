Россиянка изрезала 19-летнюю дочь за частые ссоры с супругом

В Дагестане 56-летняя мать вонзила нож в пах 19-летней дочери за частые ссоры с мужем

В Дагестане 56-летняя мать изрезала 19-летнюю дочь. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Mash Gor.

По данным ведомства, потерпевшая недавно вышла замуж. Она часто ссорилась с мужем, собирала вещи и уходила жить обратно к маме в село Гоксувотар. Женщине не нравилось такое поведение дочери, она считала, что это позор для семей, и предупредила потерпевшую, что устала терпеть ее конфликты с мужем.

Когда молодая россиянка снова вернулась в дом к матери, то та взяла нож и вонзила его в паховую область жертвы. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в ЯНАО будут судить мужчину, выбросившего из окна квартиры двухлетнюю внучку сожительницы.