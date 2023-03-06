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18:25, 6 марта 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер объяснил недовольство интервью Дудя

Блогер Соболев рассказал, что не был готов к коронным вопросам Дудя во время интервью

Кадр: «Осторожно: Собчак» / Youtube

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объяснил, почему он остался недоволен интервью, которое у него взял журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В беседе с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак он признался, что не был готов к коронным вопросам интервьюера. Запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Соболева, до интервью он практически ничего не знал о Дуде. «Я знал, что это какой-то чувак, который начал делать какие-то серьезные интервью. До этого я давал интервью только такие, знаешь, [с вопросами типа]: "Как вы пришли к успеху?" (...) Я пришел к Дудю, он начал там [заваливать] своими коронными вопросами: "Ты дрочишь?", "Когда ты лишился девственности?"», — вспомнил он.

Блогер уточнил, что в тот период он был неопытный и ничего не знал про формат жестких интервью. Соболев добавил, что ему «понравился» вопрос Дудя о том, бреет ли он ноги. «Я не знаю, с чего вдруг, кому в команде Юрия Дудя пришло в голову задать вопрос, брею ли я ноги», — сказал он.

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В разговоре с Собчак блогер также раскрыл свои заработки. Соболев сообщил, что за месяц зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей. Он отметил, что получает «небольшие деньги» по меркам блогеров.

Интервью Соболева вышло на YouTubе-канале Дудя в апреле 2017 года. В ходе беседы журналист задал блогеру ряд вопросов, касающихся личной жизни. Позднее в разговоре для YouTube-канала «Макарена» Соболев заявил, что на интервью Дудь «с журналистской точки зрения был некорректен». При этом он назвал журналиста новатором и счел его вопросы «про дрочку и небритые ноги» изюминкой.

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Олег Давыдов
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