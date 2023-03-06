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10:47, 6 марта 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер раскрыл свой заработок

Блогер Николай Соболев рассказал, что в месяц зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей

Фото: Kostenko Maxim / Shutterstock / Fotodom

Популярный российский блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) раскрыл свой доход. В интервью журналистке Ксении Собчак, запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что в месяц зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей.

«Стоимость интеграции у меня в районе 600-700 тысяч рублей», — ответил блогер на вопрос о размере его дохода. При этом он отметил, что в месяц зарабатывает около 1-1,5 миллиона рублей.

«Иногда меньше миллиона в месяц зарабатываю, после начала спецоперации большое количество рекламодателей от меня отвернулось», — признался Соболев. Он также пояснил, что получает «небольшие деньги» по меркам блогеров.

В начале февраля Николая Соболева внесли в реестр иностранных агентов. Позже блогер заявил, что планирует обжаловать в суде решение Минюста, так как считает его ошибочным. Кроме этого, Соболев подчеркнул, что собирается оставаться в России и связывает с ней свою судьбу.

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Олег Давыдов
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