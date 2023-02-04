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12:30, 4 февраля 2023Россия

Блогер Соболев прокомментировал свое включение в список иноагентов

Блогер Соболев заявил, что обжалует в суде включение в список иноагентов

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что свое включение в список иноагентов он собирается обжаловать в суде. Решение Минюста он прокомментировал в беседе с News.ru.

Соболев указал на то, что его включили в список агентов из-за того, что он «якобы выступал в поддержку Украины и использовал материал иностранных агентов». Кроме того, Соболев подтвердил, что собирается оставаться в России и связывает с ней свою судьбу. «Других вариантов быть не может. Все, что я делаю, лично я расцениваю как стремление к благу», — сказал он.

Обжаловать решение Минюста Соболев хочет, поскольку считает его ошибочным. «Никакого иностранного финансирования я не получал. Ни с какими организациями за рубежом не сотрудничал и не собираюсь», — заключил Соболев.

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18 июня 2020

О внесении в реестр иностранных агентов блогера Николая Соболева стало известно 3 февраля. Помимо Соболева, список иноагентов пополнили политолог Павел Мезерин, блогер Александр Макашенец, а также авторы книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Екатерина Дудко и Елена Прокашева.

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Александра Лисица
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