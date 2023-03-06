Подельника предполагаемой убийцы Дугиной оставили под арестом на шесть месяцев

В Туле суд оставил под арестом фигуранта дела о подделке документов для убийства Дугиной

Пролетарский районный суд Тулы оставил под арестом подельника гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Кузнецов будет находиться в СИЗО еще шесть месяцев. Второй фигурант дела — Александр Сучков — остался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 6 марта сообщалось, что они оба признали вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. По данным следствия, в начале августа 2022 года Кузнецов и Сучков помогли Вовк оформить фальшивое свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper, на котором она въехала в Россию и который использовала при убийстве Дугиной.

Кузнецов полностью признал вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. Он раскаялся в содеянном, уточнил его адвокат. Второй фигурант дела — Сучков — вину признал частично.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.