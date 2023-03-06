Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 6 марта 2023Силовые структуры

Подельника предполагаемой убийцы Дугиной оставили под арестом на шесть месяцев

В Туле суд оставил под арестом фигуранта дела о подделке документов для убийства Дугиной

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пролетарский районный суд Тулы оставил под арестом подельника гражданки Украины Натальи Вовк, предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Кузнецов будет находиться в СИЗО еще шесть месяцев. Второй фигурант дела — Александр Сучков — остался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 6 марта сообщалось, что они оба признали вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. По данным следствия, в начале августа 2022 года Кузнецов и Сучков помогли Вовк оформить фальшивое свидетельство о государственной регистрации автомобиля Mini Cooper, на котором она въехала в Россию и который использовала при убийстве Дугиной.

Кузнецов полностью признал вину в подделке документов, использованных для совершения преступления. Он раскаялся в содеянном, уточнил его адвокат. Второй фигурант дела — Сучков — вину признал частично.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области
Подельника предполагаемой убийцы Дугиной оставили под арестом на шесть месяцев
США отправили способный нести ядерное оружие бомбардировщик в Корею
Путин поговорил с президентом Ирана
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на одном направлении
Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29
В Минобороны отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8
Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на двух направлениях
В ЛНР сочли сдачу Артемовска Украиной неизбежной и скорой
В подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже с гранатой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.