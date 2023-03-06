Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:48, 6 марта 2023Моя страна

В Ханты-Мансийске стартовал фестиваль кинодебютов «Дух огня»

В Ханты-Мансийске состоялась церемония открытия фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Третьего марта в Ханты-Мансийске стартовал XXI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Церемония открытия состоялась в концертно-театральном центре «Югра-Классик». На мероприятии присутствовали ведущие представители киноиндустрии, а также участники российского и международного конкурсов, внеконкурсных показов и деловой программы. Помимо россиян, в 2023 году участие в конкурсных и внеконкурсных программах приняли представители 16 стран.

В число российских кинодебютов конкурсной программы вошли такие фильмы, как «Клетка ищет птицу», «Как звезды», «Тропа», «Ниша», «Мытарства» и «Выбор». В Международной конкурсной программе участие примут семь фильмов: аргентинская «Клементина», тайваньская лента «Нездешние глаза», французский фильм «Как актриса», индийская работа «По обе стороны пруда», иранский «Параллакс», японский фильм «Торао» и российская картина «Узлы».

Материалы по теме:
Искусство единения. О гастролях российских коллективов за рубежом в пандемию
Искусство единения.О гастролях российских коллективов за рубежом в пандемию
20 ноября 2021
Театральные блогеры и артисты в одном фестивале. В России прошел фестиваль детских театров
Театральные блогеры и артисты в одном фестивале.В России прошел фестиваль детских театров
23 ноября 2021

Помимо этого, в рамках конкурсной программы «Твое кино» на фестивале состоятся премьеры международных и российских фильмов, снятых для детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет. На «Духе огня» также пройдут встречи экспертов в сфере киноиндустрии из разных стран для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем и вопросов.

Ранее сообщалось, что Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) планирует представить к осени ранее неизвестные произведения русского композитора Сергея Рахманинова. Художественный руководитель театра Дмитрий Юровский рассказал, что в настоящий момент оркестрирует те произведения Рахманинова, «которые никто еще не слышал никогда».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области
Российские войска уничтожили свыше 160 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
В Минобороны подтвердили факт аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области
В России рассказали о практичности комплекса ПРО «Абакан»
Минобороны раскрыло судьбу экипажа аварийно севшего в Воронежской области Ми-8
Стилистка назвала лучшую одежду для невысоких россиянок
Встречу по газовому хабу в Турции перенесли на неопределенный срок
Военкор рассказал о помощи бойца Украины военным ЧВК «Вагнер» во время атаки ВСУ
В российском регионе два человека погибли при падении автомобиля в озеро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.