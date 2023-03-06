В Ханты-Мансийске стартовал фестиваль кинодебютов «Дух огня»

В Ханты-Мансийске состоялась церемония открытия фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Третьего марта в Ханты-Мансийске стартовал XXI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Церемония открытия состоялась в концертно-театральном центре «Югра-Классик». На мероприятии присутствовали ведущие представители киноиндустрии, а также участники российского и международного конкурсов, внеконкурсных показов и деловой программы. Помимо россиян, в 2023 году участие в конкурсных и внеконкурсных программах приняли представители 16 стран.

В число российских кинодебютов конкурсной программы вошли такие фильмы, как «Клетка ищет птицу», «Как звезды», «Тропа», «Ниша», «Мытарства» и «Выбор». В Международной конкурсной программе участие примут семь фильмов: аргентинская «Клементина», тайваньская лента «Нездешние глаза», французский фильм «Как актриса», индийская работа «По обе стороны пруда», иранский «Параллакс», японский фильм «Торао» и российская картина «Узлы».

Помимо этого, в рамках конкурсной программы «Твое кино» на фестивале состоятся премьеры международных и российских фильмов, снятых для детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет. На «Духе огня» также пройдут встречи экспертов в сфере киноиндустрии из разных стран для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем и вопросов.

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