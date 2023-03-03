Жители Новосибирска смогут услышать неизвестные произведения Рахманинова

НОВАТ представит осенью архивные и неизвестные произведения Рахманинова

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) планирует представить к осени ранее неизвестные произведения русского композитора Сергея Рахманинова. Об этом пишет ТАСС.

Художественный руководитель театра Дмитрий Юровский рассказал, что в настоящий момент оркестрирует те произведения Рахманинова, «которые никто еще не слышал никогда» — за помощь он поблагодарил Российский национальный музей музыки в Москве и его директора Михаила Аркадьевича Брызгалова. «В России уже третий год как появились все существующие рукописи из Вашингтонского архива Рахманинова, сейчас их оцифровывают, их будут издавать», — добавил Юровский.

По его словам, также осенью жители и гости Новосибирска смогут послушать еще одно архивное произведение — дуэт из недописанной оперы «Эсмеральда», созданную Рахманиновым в 15-летнем возрасте. Юровский уточнил, что хотел бы сделать вечер, связанный именно с великим композитором, поэтому НОВАТ ставит перед собой амбициозную задачу представить все или практически все произведения композитора, в том числе неизвестные.

«Хотим показать и оперный жанр, и балетный, и хоровой, и инструментальный, и большой симфонический, и отдельные произведения фортепианные прозвучат. На нашей малой сцене обсуждаем современные хореографические постановки, связанные с камерной музыкой Рахманинова», — поделился планами мероприятий, приуроченных к юбилею композитора, руководитель НОВАТ.

Ранее в январе российский президент Владимир Путин на встрече со студентами заявил о нежелании страны отказываться от мировой культуры. По его словам, несмотря на отказ западных стран от Чайковского, Достоевского и Толстого, в России без мировой классики жить не будут.