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11:38, 6 марта 2023Путешествия

Мужчина захотел порадовать деда фейерверком и взял взрывчатку в самолет

Американец спрятал взрывчатку в багаж и сбежал от службы безопасности аэропорта

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

В США пассажир самолета взял в багаж взрывчатку и объяснил это тем, что хотел устроить на пляже фейерверк для больного деда. Об этом пишет Daily Mail.

Как уточняет источник, 40-летний житель штата Пенсильвания Марк Маффли (Marc Muffley) спрятал в подкладку чемодана банку с бутаном, зажигалку, трубку с остатками белого порошка — предположительно, метамфетамина, беспроводную дрель с аккумуляторными батареями и две розетки, склеенные вместе черной изолентой.

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Все это мужчина пытался пронести на самолет до Орландо, штат Флорида, который вылетал из международного аэропорта Лихай-Вэлли, однако сбежал из авиагавани после звонка из служб безопасности, обнаруживших в багаже взрывчатые вещества. Как стало известно правоохранителям, нарушитель связался со своей девушкой и попросил забрать его на машине, после чего сменил номер, но через несколько часов американца арестовали в его доме.

В свое оправдание Маффли заявил, он хотел навестить больного деда в Орландо и, чтобы порадовать его, устроить на пляже фейерверк. Он объяснил, что сбежал из аэропорта, поскольку боялся ареста за неуплату алиментов на содержание ребенка.

В итоге Маффли обвинили в хранении взрывчатки, а также в попытке создать взрывное или зажигательное устройство в самолете.

В августе 2022 года пассажирка авиакомпании Jet2 разделась до нижнего белья во время полета и начала бегать по салону самолета с криками «Аллаху акбар». После этого девушка подошла к детям с вопросом, готовы ли они умереть, и заявила, что на борту находится взрывное устройство. После экстренной посадки рейса дебоширку задержала полиция.

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Дарья Рыбак
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