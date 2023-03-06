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05:01, 6 марта 2023Мир

Стало известно об обучении украинских пилотов в США управлению F-16

Anadolu: два украинских пилота начали обучение управлению истребителей F-16 в США

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Два украинских пилота начали обучение на американских боевых самолетах, в том числе истребителях F-16. Об этом стало известно турецкому агентству Anadolu от высокопоставленного американского военного чиновника.

Как рассказал собеседник агентства, на данный момент украинские пилоты находятся на ознакомительном мероприятии в Тусоне, штат Аризона. «Это обычная деятельность в рамках нашего военного диалога с Украиной», — сказал он. Отмечается, что в ходе обучения пилоты будут тренироваться на симуляторах, а совершение полетов не запланировано.

Американский чиновник подчеркнул, что обучение позволит «оказать более действенную помощь украинским пилотам в повышении эффективности и развитии своих возможностей». При этом увеличивать число обучающихся пока не планируется, добавил он, отметив, что США «не закрывают дверь для будущих возможностей».

В феврале американский сенатор Линдси Грэм допустил, что администрация США вскоре может объявить о начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению многоцелевыми истребителями F-16. По его словам, подавляющее большинство американских конгрессменов считает, что Вашингтон должен немедленно начать обучение летчиков ВСУ управлению F-16, чтобы они «как можно скорее могли их получить».

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Марина Совина
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