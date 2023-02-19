В США предрекли скорое обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16

Сенатор Грэм: США вскоре могут начать обучение пилотов ВСУ управлению истребителями F-16

В администрации президента США Джо Байдена вскоре могут объявить о начале обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению многоцелевыми истребителями F-16. С таким предположением американский сенатор Линдси Грэм, находящийся на Мюнхенской конференции по безопасности, выступил в эфире телеканала ABC.

Грэм заявил, что подавляющее большинство американских конгрессменов считает, что Вашингтон должен немедленно начать обучение летчиков ВСУ управлению F-16, чтобы они «как можно скорее могли их получить».

«Я уверен, что вскоре после того, как мы вернемся в Вашингтон, администрация примет решение об обучении украинских летчиков управлению F-16», — предрек он.

Ранее глава комитета палаты Конгресса США по международным делам Майкл Маккол сообщал о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей F-16. По его словам, поддержка соответствующего решения растет ежедневно.