Пятеро фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту отказались признать вину

Пятеро фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту отказались признать вину

Пятеро фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту, среди которых двое россиян, один гражданин Армении и двое граждан Украины, отказались признать вину. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне. С осени прошлого года они находятся в СИЗО. Некоторые из них прошли проверку на полиграфе.

«Наш арест — это ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь. В сети нас окрестили как людей, оказавшихся не в то время не в том месте», — отметил обвиняемый Азатьян на заседании Басманного суда Москвы, который сейчас рассматривает вопрос о продлении ареста.

По данным агентства, Соломко предоставил организаторам теракта данные о способе доставки взрывного устройства, после чего через Злобу нашел грузовик в Армавире. Также он координировал движение фур. Злоба же предоставил ложную информацию о получателе груза водителю Юсубову, который позже погиб во время теракта. Братья Азатьян нашли место для груза на складе в Армавие, а водитель Терчаняна привез груз на территорию России.

12 октября 2022 года ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Она выяснила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Уточнялось, что организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.