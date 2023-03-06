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08:54, 6 марта 2023Россия

Выявлена связь между типами правонарушений и гендером

Delta: большинство правонарушений россиянки совершают трезвыми, но на эмоциях

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Россиянки совершают лишь 10 процентов от общего числа правонарушений, как правило, находясь при этом в трезвом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейший поставщик услуг по охране недвижимости «Delta Системы безопасности».

«Сотрудники службы быстрого реагирования отмечают, что у мужчин на первом месте рациональный расчет — преднамеренное правонарушение, например кража, на втором — алкогольное опьянение, и только в крайнем случае — эмоции», — указал директор по маркетингу компании Валерий Ушков.

При этом отмечается, что женщины чаще всего нарушают закон под влиянием сильных эмоций, например, ввязываются в драки, но крайне редко делают это в состоянии алкогольного опьянения. По словам Ушкова, чаще всего россиянки занимаются хулиганством — до 45 процентов всех правонарушений за последние два года. Еще до 26 процентов случаев приходится на нарушение общественного порядка, а на незаконное проникновение — 24 процента. Уточняется, что лишь в 9 процентах случаев женщины совершают кражи.

Ранее было доказано преимущество женщин в когнитивной эмпатии — способности представлять чужие мысли и эмоции. В метаисследовании приняли участие свыше 300 тысяч человек из 57 стран.

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Варвара Кузьмина
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