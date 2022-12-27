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20:02, 27 декабря 2022Наука и техника

Доказано преимущество женщин в когнитивной эмпатии

PNAS: доказано преимущество женщин в способности представлять чужие эмоции

Фото: Guillaume de Germain / Unsplash

Команда международных специалистов из Кембриджского, Гарвардского, Вашингтонского университетов, а также из университета Бар-Илана и Хайфы доказала преимущество женщин в когнитивной эмпатии, то есть в способности представлять чужие мысли и эмоции. Результаты работы описаны в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые провели метаисследование, в котором в общей сумме приняли участие более 300 тысяч человек из 57 стран от младенчества до пожилого возраста. Испытуемых попросили пройти тест «Чтение мыслей по глазам», в котором необходимо было выбрать, какое слово лучше всего описывает, что человек на фотографии думает или чувствует, анализируя лишь область вокруг глаз.

Множество предыдущих работ показывали, что женщины в среднем набирают больше баллов в подобных тестах, чем мужчины. Однако степень изученности была сомнительной, поскольку в исследованиях принимало участие достаточно небольшое количество людей.

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Данные нового исследования показали, что женщины в среднем имели гораздо больше баллов, чем мужчины (в 36 странах), или аналогично мужчинам (в 21 стране). Авторы подчеркивают, что ни в одной из стран не было результатов, согласно которым мужчины в среднем показали бы преимущество над женщинами по этому тесту. Кроме того, эти отличия наблюдались во всех возрастных группах (от 16 до 70 лет).

Таким образом, теперь можно с уверенностью сказать, что женщины более эмпатичны, чем мужчины, заявили специалисты. В будущих работах планируется выявить причину половых различий.

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Елена Апазиди
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