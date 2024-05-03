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01:09, 3 мая 2024Россия

Шойгу направил телеграммы участникам СВО

Министр обороны Шойгу направил телеграммы участвующим в СВО соединениям

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В частности, министр обороны отметил успехи 114-ой отдельной мотострелковой бригады. Бойцы успешно взяли под контроль Авдеевку, Камышеваху и другие населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, семь военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации, пять – Героя Донецкой Народной Республики. Более 1200 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия», — подчеркивается в поздравлении.

Также Шойгу отметил успехи 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. Личный состав и командование соединения освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР.

Ранее российские ракетные войска, артиллерия и авиация атаковали и уничтожили цех по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Евгений Силаев
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