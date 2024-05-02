Российские войска атаковали цех по производству ракет и склад вооружения ВСУ

В Минобороны России заявили об уничтожении цеха по производству ракет ВСУ

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация атаковали и уничтожили цех по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенные в США. Помимо этого, нанесено поражение живой силе и военной технике Украины в 117 районах зоны специальной военной операции (СВО).

Согласно данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 21441 единицу военной автомобильной спецтехники, 9246 орудий полевой артиллерии и минометов, 1277 боевых машин РСЗО, 15898 танков и других боевых бронемашин, 509 зенитных ракетных комплексов, 23673 беспилотника, 593 самолета и 270 вертолетов ВСУ.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия владеет инициативой на всей линии фронта и продолжает вытеснять ВСУ с занимаемых рубежей. Он добавил, что с начала СВО по конец апреля 2024 года Украина потеряла почти полмиллиона военнослужащих.