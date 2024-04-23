Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта

Шойгу: российские войска владеют инициативой на всей линии фронта

Российские войска владеют инициативой на всей линии фронта. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей», — пояснил он.

Также министр заявил о расширении зоны контроля Вооруженных сил России в Донецкой народной республике.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что благодаря Воздушно-космическим силам (ВКС) Россия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне проведения спецоперации. Он также отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС России.

24 февраля 2022 года началась специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.