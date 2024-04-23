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13:13, 23 апреля 2024Россия

Шойгу заявил о расширении зоны контроля ВС России в ДНР

Шойгу заявил, что ВС России расширили зону контроля в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России расширили зону контроля в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сказал министр.

По его словам, на данный момент идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке.

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В начале апреля Шойгу сообщил, что российские войска отодвигают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на западном направлении. «Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении», — сказал тогда он.

24 февраля 2022 года началась специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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