Шойгу сообщил об оттеснении ВСУ на западном направлении

Шойгу заявил, что российские войска отодвигают ВСУ на западном направлении

Российские войска отодвигают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на западном направлении. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит «Интерфакс».

Министр сообщил об этом во время выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

«Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении», — сказал он.

Шойгу также отметил, что после провала контрнаступления ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах и позициях, однако ни на одном из направлений противник не достиг своих целей.

Во время совещания Шойгу также заявил, что с начала января 2024 года потери ВСУ в живой силе превысили 80 тысяч человек. Помимо этого, на указанный период украинские войска потеряли свыше 14 тысяч единиц вооружений, отметил он.