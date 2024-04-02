Шойгу заявил об исчисляющихся десятками тысяч человек потерях ВСУ с начала года

Шойгу: потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек

В января 2024 года потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе превысили 80 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России. Слова главы военного ведомства приводит ТАСС.

Помимо этого, на указанный период украинские войска потеряли свыше 14 тысяч единиц вооружений, отметил министр. При этом более 1200 единиц потерянной ВСУ техники приходится на танки и бронетехнику, подчеркнул он.

Всего с начала года под контроль российских войск перешло 403 квадратных километра территории, подчеркнул Шойгу.

Помимо этого, глава Минобороны ответил на вопрос об участии призывников в проведении специальной военной операции. Шойгу подчеркнул, что срочников не будут привлекать к участию в спецоперации.

1 апреля в России начался весенний призыв на военную службу. На срочную службу планируют направить 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.