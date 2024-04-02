Шойгу ответил на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО

Шойгу заявил, что призывники не будут допускаться к участию в спецоперации

Призывники не будут допускаться к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Министр подчеркнул это во время выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», — пояснил он.

Министр также пообещал обратить особое внимание должностных лиц на то, что военнослужащие с истекшим сроком службы по призыву должны быть отправлены домой после своевременного увольнения.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. В документе, подписанным президентом России Владимиром Путиным, сказано, что направить на срочную службу планируется 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.