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00:00, 1 апреля 2024Россия

В России начался весенний призыв

В России 1 апреля начался весенний призыв в армию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В доку менте сказано, что направить на срочную службу планируется 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Кампания завершится 15 июля, сообщил ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит в своем Telegram-канале Минобороны.

«Срок военной службы по призыву, как и прежде составит 12 месяцев», — сказал он, отметив, что срочников начнут отправлять в воинские части с 15 апреля.

Представитель министерства заверил, что срочников как и ранее не планируется направлять в новые регионы — ДНР и ЛНР, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах России за исключением Крайнего Севера и приравненных к нему районов, где призывают на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями, пояснил вице-адмирал.

Ранее сообщалось, что в Генштабе положительно оценили повышение с 27-ми до 30 лет верхней границы призывного возраста в России с начала 2024 года: там считают, что это «благоприятно скажется на моральном климате воинских частей».

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      Игорь Дмитров
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