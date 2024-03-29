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07:56, 29 марта 2024Россия

В Генштабе оценили повышение верхней границы призывного возраста в России

Генштаб: повышение возраста призыва скажется на моральном климате частей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Globallookpress.com

Повышение верхней границы призывного возраста в России, которое начало действовать с начала 2024 года, благоприятно скажется на моральном климате воинских частей. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

«Хочу также отметить, что призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт», — сказал он.

Бурдинский добавил, что срочников, завершающих службу этой весной, своевременно уволят и направят к местам проживания. Срочники не будут принимать участие в СВО, также подчеркнули в Генштабе, уточнив, что их срок службы по прежнему составит один год.

С 1 января 2024 года в России начал действовать закон об изменении призывного возраста — срочную службу в Вооруженных силах теперь проходят молодые люди с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Тогда уточнялось, что военнообязанные россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся только тем, кому 27 лет исполнится в 2024 году.

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      Анастасия Шейкина
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