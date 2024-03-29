Генштаб ВС России высказался об участии срочников в спецоперации

Генштаб ВС РФ пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО

Призванные на срочную службу этой весной россияне не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Об этом пишет «Красная звезда».

Срок службы для этих граждан как и ранее, составит один год, высказался он. Генерал-полковник уточнил, что хочет успокоить призывников и их родителей, так как эта тема является актуальной.

Он пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону боевых действий. «Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — подчеркнул военный.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее стало известно, что в весенний призыв в России пройдет тестовая рассылка электронных повесток. Бумажная повестка по-прежнему является основным способом оповещения о необходимости явиться в военкомат.