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01:09, 29 марта 2024Россия

Генштаб ВС России высказался об участии срочников в спецоперации

Генштаб ВС РФ пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Призванные на срочную службу этой весной россияне не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Об этом пишет «Красная звезда».

Срок службы для этих граждан как и ранее, составит один год, высказался он. Генерал-полковник уточнил, что хочет успокоить призывников и их родителей, так как эта тема является актуальной.

Он пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону боевых действий. «Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — подчеркнул военный.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее стало известно, что в весенний призыв в России пройдет тестовая рассылка электронных повесток. Бумажная повестка по-прежнему является основным способом оповещения о необходимости явиться в военкомат.

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      Марина Совина
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