Шойгу назвал перешедшую под контроль России площадь новых территорий

Шойгу: под контроль России перешли 403 квадратных километра новых территорий

Под контроль России перешли 403 квадратных километра новых территорий. Эту площадь назвал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что своими действиями Россия продолжает снижать боевой потенциал украинской армии.

Четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.