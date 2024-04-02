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12:59, 2 апреля 2024Россия

Шойгу назвал перешедшую под контроль России площадь новых территорий

Шойгу: под контроль России перешли 403 квадратных километра новых территорий

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Под контроль России перешли 403 квадратных километра новых территорий. Эту площадь назвал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что своими действиями Россия продолжает снижать боевой потенциал украинской армии.

Четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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