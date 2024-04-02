Шойгу назвал взятые Россией под контроль населенные пункты в зоне СВО в марте

Шойгу: в марте Россия взяла под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

В марте российские войска взяли под контроль в зоне специальной военной операции (СВО) пять населенных пунктов. Их названия перечислил глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил (ВС) России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о Невельском, Орловке, Тоненьком и Красном в Донецкой народной республики (ДНР), а также о поселке Мирное Запорожской области. По словам министра обороны, российские бойцы продолжают отодвигать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западном направлении.

Шойгу также заявил, что с начала 2024 года Россия взяла под контроль 403 квадратных километра территории вошедших в ее состав регионов. Он подчеркнул, что ВС страны продолжают снижать боевой потенциал Украины.