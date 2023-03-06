Названы провоцирующие выпадение волос болезни

Дерматолог Филева: спровоцировать выпадение волос могут болезни щитовидной железы и ЖКТ

Спровоцировать потерю волос могут сильный стресс, прием некоторых лекарств и ряд серьезных недугов. Их дерматолог Александра Филева перечислила в беседе с «Известиями».

По словам врача, с устойчивым выпадением волос сталкиваются 75 процентов женщин и 50 процентов мужчин. В 90 процентах всех случаев этот неприятный процесс обусловлен андрогенетической алопецией — заболеванием, развивающимся из-за повышенного уровня мужского полового гормона тестостерона. Среди других провоцирующих облысение болезней Филева назвала хронические инфекции, а также патологии щитовидной железы и ЖКТ.

От 40 до 100 волос обычно человек теряет за сутки. Этот показатель считается нормой — именно так обновляется волосяной покров головы

Помимо этого, волосы могут тускнеть, ломаться и выпадать при дефиците некоторых витаминов, в частности витаминов D, PP и группы B, объяснила дерматолог. Приводит к облысению и сильная железодефицитная анемия. Выявить нехватку ценных веществ в организме позволят общий анализ крови, исследование сывороточного железа, ферритина и трансферрина.

Ранее дерматолог-трихолог Юлия Галлямова предупредила об опасных последствиях сна с мокрыми волосами. Если не высушить вечером волосы и лечь спать, влажность на подушке приведет к переохлаждению и, как следствие, развитию неврита и отита, заявила она.