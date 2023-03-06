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18:54, 6 марта 2023Забота о себе

Дерматолог предупредила о последствиях сна с мокрыми волосами

Дерматолог Галлямова: сон с мокрой головой может привести к невриту и отиту

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock + Fotodom

Сон с мокрой головой может привести к тяжелым болезням, предупредила дерматолог-трихолог Юлия Галлямова. О последствиях такого сна она рассказала в беседе с News.ru.

По словам Галлямовой, если не высушить вечером волосы и лечь спать, влажность на подушке приведет к переохлаждению. «Будет наволочка мокрая, подушка мокрая, это переохлаждение будет, вплоть до неврита, отита, простуды. Тем более зимой», — заявила дерматолог. Чем длиннее волосы, продолжила она, тем выше опасность переохлаждения.

Тем не менее она отметила, что обладателям коротких волос можно и не сушить волосы феном перед сном.

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Ранее трихолог Наталия Жовтан перечислила тревожные признаки, указывающие на необходимость визита к врачу при выпадении волос. Она отметила, что это естественный физиологический процесс, однако в некоторых случаях все же следует навестить специалиста.

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Александра Лисица
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