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16:14, 6 марта 2023Культура

В сети появились кадры со съемок «Джокера 2»

В сети появились кадры со съемок картины «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом

В сети появились кадры со съемок картины «Джокер: Безумие на двоих» с актером Хоакином Фениксом, исполняющим главную роль. Видео опубликовал портал TMZ.

Актер был замечен на съемках в роли Артура Флека, рядом с ним находился другой, более высокий мужчина, в полном гриме Джокера и в красном костюме, который герой Феникса носил в оригинальном блокбастере 2019 года. Оба артиста были замечены бегущими по улицам центра Лос-Анджелеса, США.

В феврале режиссер сиквела «Джокер» Тодд Филлипс показал первый кадр из предстоящего фильма, на котором присутствуют исполнители главных ролей — Хоакин Феникс и Леди Гага.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, он получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

Варвара Кошечкина
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