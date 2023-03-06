Появились кадры аварийной посадки Ми-8 в российском регионе
«112» опубликовал кадры аварийной посадки Ми-8 под Воронежем
В сети появились кадры аварийной посадки вертолета Ми-8 под Воронежем. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как воздушное судно задевает линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает на месте, чтобы совершить посадку.
Об аварийной посадке вертолета Ми-8 в российском регионе стало известно 6 марта. Информация о пострадавших не поступала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.
Позднее появилась информация о том, что вертолет при посадке повредил линию электропередач. Гусев подчеркнул, что работа ЛЭП уже восстановлена, на место инцидента прибыли сотрудники аварийных служб.