Появились кадры аварийной посадки Ми-8 в российском регионе

«112» опубликовал кадры аварийной посадки Ми-8 под Воронежем

В сети появились кадры аварийной посадки вертолета Ми-8 под Воронежем. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как воздушное судно задевает линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает на месте, чтобы совершить посадку.

Об аварийной посадке вертолета Ми-8 в российском регионе стало известно 6 марта. Информация о пострадавших не поступала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.

Позднее появилась информация о том, что вертолет при посадке повредил линию электропередач. Гусев подчеркнул, что работа ЛЭП уже восстановлена, на место инцидента прибыли сотрудники аварийных служб.