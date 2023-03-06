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12:51, 6 марта 2023Россия

Стало известно о повреждении ЛЭП при аварийной посадке Ми-8 в российском регионе

Воронежский губернатор Гусев сообщил о повреждении ЛЭП при аварийной посадке Ми-8
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку в Павловском районе Воронежской области, повредил линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

По его словам, работа ЛЭП уже восстановлена. На месте происшествия работают аварийные службы.

Об аварийной посадке вертолета Ми-8 в российском регионе стало известно 6 марта. Информация о пострадавших не поступала. Гусев заверил, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.

Ранее похожее происшествие произошло еще с одним вертолетом Ми-8 в Мурманской области. Воздушное судно, выполнявшее гражданский рейс, потерпело крушение при заходе на посадку в трех километрах от аэропорта. На борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров. В результате пострадали пять человек, двое из них были доставлены в Мурманскую областную больницу.

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Константин Лысяков
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