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16:30, 28 февраля 2023Россия

Пилота и пассажира упавшего в Мурманской области вертолета госпитализировали

ТАСС: после падения вертолета в Мурманской области госпитализированы пилот и пассажир

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

После падения вертолета Ми-8 в Мурманской области госпитализированы пилот и пассажир воздушного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Ловозерского района.

Там уточнили, что пилот получил серьезную черепно-мозговую травму, у пассажира диагностировано сотрясение мозга. При этом, по данным губернатора региона Андрея Чибиса, угрозы их жизни нет. «Оказывается необходимая медпомощь всем людям, по словам медиков, угрозы для жизни нет», — пояснил он.

Также стало известно, что вертолет принадлежит вологодскому авиапредприятию. Первый замдиректора авиакомпании Александр Воробьев пояснил агентству, что посадка проходила в сложных метеоусловиях, судно получило повреждения.

Ранее сообщалось, что пассажиров вертолета Ми-8 доставляют на снегоходах в ближайшее село. Рейсовый вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от села Ловозеро в сторону Краснощелья.

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Антон Похиляк
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