Стала известна судьба пассажиров потерпевшего крушение под Мурманском вертолета

Пассажиров потерпевшего крушение под Мурманском вертолета Ми-8 доставят в ближайшее село

Пассажиров потерпевшего крушение под Мурманском вертолета Ми-8 доставляют на снегоходах в ближайшее село. Об их судьбе сообщает Telegram-канал «112».

О том, что воздушное судно совершило аварийную посадку в российском регионе, стало известно ранее 28 февраля. Вертолет следовал из села Краснощелье в село Левозеро, но упал при заходе на посадку. Всего на борту находились девять человек, среди них три члена экипажа. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам.

Упавший вертолет первыми случайно заметили проезжавшие рядом на снегоходах сотрудники местной ветслужбы. Они пришли на помощь пострадавшим и вывезли их в свой медпункт. Mash уточняет, что пилот Ми-8 находится в состоянии аффекта. Кроме него тяжело пострадал еще один человек: у него сотрясение, ушибы и кровоподтеки.

Ранее сообщалось, что к ЧП могла привести ошибка пилотирования или отказ техники.