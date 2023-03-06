Певица Казарновская заявила об очередях желающих поехать в Донбасс артистов

Оперная певица Казарновская заявила об очередях артистов, желающих выступить в Донбассе

Советская и российская оперная певица Любовь Казарновская заявила о том, что многие отечественные артисты записываются в очередь с целью посетить Донбасс и выступить там. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Многие мои коллеги-артисты записываются в очередь для гастрольных поездок туда. Люди, которые этим занимаются, говорят: "Вас слишком много"», — отметила исполнительница.

Звезда добавила, что сама не посещала Донбасс, однако будет рассматривать возможность поездки туда с концертом в случае, «если поступит искренний и добрый запрос на то, что хотят услышать Казарновскую». Певица подчеркнула, что передала в помощь региону свои любимые книги.

В интервью певица также затронула тему артистов, покинувших Россию, заявив следующее: «Каким бы красивым ни было дерево, без корней оно сломается. Сейчас идет испытание на веру, прочность и мировоззрение. Особенно у людей публичных».

Ранее российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) объяснил отсутствие его песен в эфире «Русского радио» отказом поехать в Донбасс.