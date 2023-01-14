Певец SHAMAN назвал причину отсутствия своих песен в эфире «Русского радио»

SHAMAN объяснил отсутствие его песен на «Русском радио» отказом поехать в Донбасс

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал причину отсутствия своих песен в эфире «Русского радио». Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерсантъ».

Артист отметил, что полгода назад радиостанция взяла его композицию «Ты моя» в ротацию, а «Русская Медиа Группа» номинировала исполнителя на премию RU TV. Тогда же музыканту предложили принять участие в поездке в Донбасс, однако SHAMAN был вынужден отказаться, так как в эти дни у него уже были запланированы концерты.

«На следующий день без объяснения причин мою песню сняли с ротации и отменили мое выступление на премии RU TV», — объяснил певец.

В конце декабря прошлого года россияне назвали лучших певцов 2022 года. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше всего голосов получили российские исполнители Олег Газманов и Полина Гагарина. Второе место по результатам опроса занял SHAMAN.