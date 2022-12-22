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12:38, 22 декабря 2022Культура

Россияне назвали лучших певцов 2022 года

Олег Газманов и Полина Гагарина стали лучшими певцами года по версии россиян

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россияне назвали лучших певцов 2022 года. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше всего голосов получили российские исполнители Олег Газманов и Полина Гагарина.

Газманов набрал 14 процентов голосов. Второе место в рейтинге получил SHAMAN (13 процентов), а третье — Николай Басков (9 процентов). В пятерку лучших певцов года вошли Филипп Киркоров, набравший 8 процентов голосов, а также Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 6 процентов).

Сообщается, что на результаты опроса повлияли пол и возраст россиян: за Газманова чаще всего голосовали мужчины (17 процентов), а также граждане старше 60 лет (18 процентов).

Лучшей певицей 2022-го стала Полина Гагарина, набравшая 14 процентов голосов. На втором месте — Алла Пугачева (8 процентов), а на третьем — Валерия (7 процентов).

«В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5 процентов), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4 процента). Полину Гагарину чаще называли россияне до 45 лет (17-18 процентов), а также женщины (18 процентов против 12 процентов мужчин)», — говорится в исследовании.

Ранее платформа «VK Музыка» подвела итоги 2022 года и назвала самых популярных артистов, треки и альбомы.

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Анастасия Астахова
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