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20:56, 6 марта 2023Силовые структуры

В Подмосковье пьяный мужчина убил нейрохирурга и попытался отрезать ему голову

В Королеве экс-кандидат в депутаты из Сибири убил хирурга и попытался отрезать ему голову

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Королеве 47-летний незрячий мужчина убил нейрохирурга. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает MK.RU.

По данным ведомства, мужчина выпивал с потерпевшим, а затем расправился с ним и попытался отрезать голову. Отмечается, что он сам вызвал полицию.

Как сообщает издание, жертва работала в подмосковной больнице, а фигурант — экс-кандидат в депутаты из Сибири. Он баллотировался в депутаты районной думы в Иркутской области.

Ранее стало известно, что на Кубани двое местных жителей убили друг друга в ходе конфликта из-за земельных участков.

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Екатерина Власова
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