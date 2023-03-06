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14:12, 6 марта 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные кроссовки на весну

Стилист Ольга Ефимова назвала кроссовки в стиле 1970-х годов самыми модными этой весной

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Персональный стилист Ольга Ефимова назвала россиянам самые модные кроссовки на эту весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам специалиста, актуальными станут модели в стиле 1970-1980-х годов. «В моде кроссовки в олдскульном стиле, напоминающие кеды для спорта из 70-80-х — аккуратной формы и с прямой подошвой», — заявила она.

В то же время эксперт объяснила, что также будет популярна футуристичная обувь, отличающаяся оригинальным дизайном, цветовой гаммой и формой подошвы. Тем читателям, которые ищут кроссовки на несколько сезонов, Ефимова посоветовала присмотреться к классическим моделям белых, черных и спокойных цветов.

Ранее персональный стилист Лариса Евсеева перечислила самые модные головные уборы на весну. В первую очередь эксперт выделила берет, который может быть выполнен из натуральной или экокожи. Кроме того, в список актуальных вещей попали шапки-чепчики на тонких завязках и кепки.

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Мария Винар
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