Россиянам назвали самые модные кроссовки на весну

Стилист Ольга Ефимова назвала кроссовки в стиле 1970-х годов самыми модными этой весной

Персональный стилист Ольга Ефимова назвала россиянам самые модные кроссовки на эту весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам специалиста, актуальными станут модели в стиле 1970-1980-х годов. «В моде кроссовки в олдскульном стиле, напоминающие кеды для спорта из 70-80-х — аккуратной формы и с прямой подошвой», — заявила она.

В то же время эксперт объяснила, что также будет популярна футуристичная обувь, отличающаяся оригинальным дизайном, цветовой гаммой и формой подошвы. Тем читателям, которые ищут кроссовки на несколько сезонов, Ефимова посоветовала присмотреться к классическим моделям белых, черных и спокойных цветов.

Ранее персональный стилист Лариса Евсеева перечислила самые модные головные уборы на весну. В первую очередь эксперт выделила берет, который может быть выполнен из натуральной или экокожи. Кроме того, в список актуальных вещей попали шапки-чепчики на тонких завязках и кепки.