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19:44, 6 марта 2023Путешествия

Мужчина изнасиловал туристку в отеле на курорте и захотел обесчестить ее подругу

На Мальорке британец изнасиловал туристку в номере отеля и был задержан полицией

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Британский турист был обвинен в изнасиловании женщины на курорте Санта-Понса на юго-западе Мальорки и в сопротивлении полицейским при задержании. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в номере одного из отелей популярного курорта. По словам подруги пострадавшей (личности обеих девушек не раскрываются), 26-летний турист из Великобритании обесчестил ее знакомую, а после захотел силой затащить ее в комнату. Туристке удалось отбиться от мужчины, она сообщила об изнасиловании администратору гостиницы, который вызвал полицию.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов арестовали британца. Отмечается, что обвиняемый неоднократно сопротивлялся задержанию и даже смог ударить головой одного из полицейских. Дальнейшая судьба туриста не раскрывается.

Ранее в январе 2023 года туристка подала в суд на круизную компанию Princess Cruises после того, как ее изнасиловал и заразил вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) сотрудник компании, проводившей на борту лайнера аукцион. Девушка заявила, что мужчина воспользовался ее нетрезвым состоянием.

Дарья Рыбак
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