Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 6 марта 2023Бывший СССР

Показаны кадры с модернизированным пулеметом Максима на вооружении ВСУ

«Военкоры русской весны» показали кадры с пулеметом Максима на вооружении ВСУ

На вооружении бойцов украинской армии появился модернизированный пулемет Максима 1908 года выпуска. Кадры его использования были показаны в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На опубликованном видео военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляет из пулемета Максима, который был снят со станка и поставлен на сошки. Помимо этого, для удобства стрельбы к орудию также был прилажен приклад.

Ранее украинское агентство «УНИАН» сообщало, что в начале 2022 года на Украине из консервации достали свыше 30 тысяч столетних пулеметов Максима, которые лежали на складах с 1940-х годов. По информации СМИ, ВСУ применяли такое вооружение в Киеве и Чернигове.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на одном направлении
Стало известно о возможном прекращении дела в отношении экс-генерала Росгвардии
Доктор Мясников раскрыл неочевидную причину постоянной усталости
Россиянам назвали самые модные кроссовки на весну
Диетолог перечислила полезные для диабетиков постные продукты
Девушка позвала сразу 65 мужчин из Tinder на первое свидание и нашла любовь
Показаны кадры с модернизированным пулеметом Максима на вооружении ВСУ
Суд раскрыл детали дела подельников предполагаемой убийцы Дугиной
Игрок клуба РПЛ поспорил с назвавшим зарплаты футболистов заслуженными партнером
Подельника предполагаемой убийцы Дугиной оставили под арестом на шесть месяцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.