«Военкоры русской весны» показали кадры с пулеметом Максима на вооружении ВСУ

На вооружении бойцов украинской армии появился модернизированный пулемет Максима 1908 года выпуска. Кадры его использования были показаны в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На опубликованном видео военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляет из пулемета Максима, который был снят со станка и поставлен на сошки. Помимо этого, для удобства стрельбы к орудию также был прилажен приклад.

Ранее украинское агентство «УНИАН» сообщало, что в начале 2022 года на Украине из консервации достали свыше 30 тысяч столетних пулеметов Максима, которые лежали на складах с 1940-х годов. По информации СМИ, ВСУ применяли такое вооружение в Киеве и Чернигове.