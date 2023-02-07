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18:06, 7 февраля 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о применении столетних пулеметов «Максим»

«УНИАН»: На Украине рассказали о применении столетних пулеметов «Максим»

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

Пока Запад не отправлял на Украину вооружение, в республике в начале 2022 года из консервации достали свыше 30 тысяч столетних пулеметов «Максим». Об этом пишет украинское агентство «УНИАН».

Отмечается, что пулеметы пролежали на складах с 1940-х годов. По информации агентства, Вооруженные силы Украины применяли оружие в Киеве и Чернигове. Среди преимуществ «Максимов» «УНИАН» называет водяное охлаждение дула. Уточняется, что пулемет способен непрерывно стрелять несколько минут, так как его ствол почти все время находится в воде. «Такой режим стрельбы современным пулеметам и не снился», — пишет агентство.

В сентябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие страны Европейского союза, у которых тоже было оружие производства СССР, «вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели», передав оружие Киеву, добавил он.

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Кристина Есикова
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