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Шойгу заявил о войне России с Западом

Министр обороны Шойгу заявил о войне России с Западом
СюжетРоссия и НАТО:

.фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия воюет не с Украиной, а с Западом. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие страны Евросоюза, у которых тоже было оружие советского производства, «вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели», передав оружие Украине, добавил Шойгу.

Он также уточнил, что свыше 70 военных и более 200 гражданских спутников НАТО работают против России.

Ранее министр обороны сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации составили уже порядка 100 тысяч человек. По его данным, Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность ВСУ составляла около 201-202 тысяч человек.

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Сергей Истомин
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